Sen. ​Damiani: «Arrivati i primi 25 miliardi europei, occasione straordinaria per il nostro Sud​»

''L'Unione europea ha staccato il primo assegno da 25 miliardi a favore della ripresa economica post pandemia nel nostro Paese. Di questi, circa 15 miliardi vanno necessariamente spesi entro la fine del 2021. Una tabella di marcia serrata, quindi, per le riforme e gli investimenti che dovranno cambiare in meglio il volto alla nostra economia, nell'ottica della sostenibilità ambientale. Oltre un terzo, infatti, delle risorse del PNRR è destinato alla tutela dell'ambiente sotto svariati aspetti, dalla lotta al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico, alle limitazioni delle emissioni inquinanti, alla salvaguardia di coste e mare".

Così, in una nota, il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio Dario Damiani. "Si tratta perciò di un'occasione straordinaria soprattutto per il nostro Sud, la cui benzina per la ripartenza non può non essere che l'ambiente in primis, e di conseguenza il turismo, che sia di puro svago o culturale. Nessuna incertezza o ritardo è ammissibile se non vogliamo vanificare questa opportunità unica''.