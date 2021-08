​Galantino: «Giorno triste per l'Afghanistan​. La Boldrini non sa di cosa parla»

«Un giorno triste per l'Afghanistan e per tanti nostri militari che - in quel luogo - ci hanno lasciato la pelle. I talebani riprendono con estrema facilità Kabul e l’intera Nazione afgana e annunciano a breve la nascita dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan entrando anche in possesso di armi e mezzi».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.



«È triste soprattutto - prosegue - l'annuncio della Boldrini che già parla di riconoscimento e protezione alle tante persone che fuggiranno. In Afghanistan ci sono 38milioni di abitanti e forse non si rende conto di quel che dice. Prima mette in dubbio l'operato dei nostri militari nelle missioni internazionali che - loro si - erano in quel teatro e sono presenti in tanti teatri esteri per garantire la pace, poi pensa di risolvere le crisi umanitarie nel mondo con l'accoglienza, sulla pelle di milioni di italiani già in ginocchio e che devono subire anche gli effetti delle loro assurde politiche immigrazioniste.



Vivere a casa propria è un diritto non una concessione. I nostri militari garantivano quel diritto. La Boldrini non sa di cosa parla».