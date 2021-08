Servizio di trasporto pubblico di Bisceglie​, gli interrogativi dei 5 Stelle

«Dando una lettura al capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della città di Bisceglie, rilevo che non si riporta alcuna prescrizione circa l'alimentazione dei mezzi di trasporto; mi era parso di comprendere, durante il question time nell'ultimo consiglio comunale, che l'assessore al ramo alla domanda di un consigliere sul tipo di combustibile utilizzato sugli stessi avesse risposto che i mezzi sarebbero stati dotati di un'alimentazione ibrida».

A sottolineare questo aspetto è il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Enzo Amendolagine.

«Esclusa questa ipotesi, giacché non è possibile definirla diversamente non essendo prevista nella "Lex specialis" - prosegue Amendolagine -, pongo alcune domande all'assessore ai trasporti affinché si adoperi per verificare che i mezzi abbiano le caratteristiche e le dotazioni minime previste dal capitolato speciale:

- motorizzazione euro 5 o superiore?

- sistema di raffrescamento/riscaldamento?

- pedana per disabili?

- conta passeggeri?

- pannello luminoso dei percorsi?

Sono convinto che si procederà celermente ad un'attenta verifica della congruità dei mezzi alle prescrizioni del capitolato e che ci sarà da parte dell' assessore una solerte risposta.

Come sempre nell'ottica di collaborazione dell'opposizione tesa al miglioramento di un servizio pubblico».