​«Orgogliosi di Elena, ma nessuno fa nulla per risolvere il problema della piscina»

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota del Consigliere comunale Giorgia Preziosa che replica a quanto affermato dall'ex Ministro biscegliese Francesco Boccia. Ecco il testo della sua riflessione.

«Mi fa piacere anzi sono strafelice per i successi conseguiti a livello mondiale dall'atleta biscegliese Elena di Liddo, che ha dimostrato,ancora una volta, che la tenacia, l'impegno e la costanza premiano. Elena è l'esempio per molti giovani che praticano sport a livello agonistico e non, Elena è l'esempio per chi coltiva sogni, Elena è di Bisceglie.

A Bisceglie c'è un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 15anni che quotidianamente si recano in un altra città per coltivare la passione del nuoto; di questo ne sono a conoscenza tutti ma la cosa sembra non interessare.A Bisceglie, abbiamo una piscina comunale lasciata allo sbando ed è una struttura che potrebbe servire a tutti, piccoli e grandi, abbiamo una struttura che è inadeguata e in degrado.

Non voglio additare nessuno perché non è mio costume ma tutti gli esponenti politici di ieri e di oggi ne sono a conoscenza.

Spero che i successi della nostra campionessa possano essere da stimolo e che la impegno dei politici locali, regionali e nazionali biscegliesi sia immediato e non rimanga solo uno spot politico prima ed elettorale dopo.

Io nel mio piccolo mi impegno così come ho fatto in passato affinché questa città possa migliorare ma è necessario che lo facciano tutti guardando avanti nella prospettive future e non facendo sempre riferimenti al passato. Ringrazio l'onorevole Boccia per l'interesse e spero che ciò sia da stimolo alle istituzioni politiche della città».