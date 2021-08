On. Galantino: ​«Incendi, servono misure di aiuto a comuni, cittadini e imprese»

«Anche la Puglia è stata chiamata a fronteggiare roghi nel territorio con il 60% che si stima essere di natura dolosa - come denunciato da Coldiretti Puglia - e che hanno già mandato in fumo migliaia di ulivi secchi per la Xylella in Salento, boschi e aree naturali nel tarantino, il bosco e la pineta a Gravina, decine di campi di grano nel foggiano, oltre a case rurali e aziende agricole ad Andria, dove sono andati in fumo oltre 1000 alberi di ciliege, prugne e olivi, radendo al suolo in poche ore l'intero patrimonio produttivo».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal deputato biscegliese di Fratelli d'Italia, Davide Galantino.



«Ho chiesto al Governo, attraverso un’interrogazione parlamentare, - prosegue il deputato - quando vorrà dare seguito alla richiesta di emergenza con misure di aiuto e sostegno a comuni, cittadini e imprese e, soprattutto, mettere in sicurezza il territorio.



In dara odierna abbiamo replicato al Ministro cingolani all'informativa urgente sullo sviluppo degli incendi dal quale abbiamo udito tante parole ma poche azioni. Nessuna risposta riguardo agli aiuti e ai ristori che il Governo intende elargire alle Regioni colpite e fa sorridere come i colleghi della maggioranza abbiano chiesto al Ministro pene più severe per i piromani, quando sono stati proprio loro a bocciare l’Ordine del Giorno presentato da Fratelli d'Italia in occasione dell'esame del Decreto Giustizia che chideva un inasprimento delle pene per gli autori degli incendi di natura dolosa.



Abbiamo chiesto un bonus strutturale specifico per i territori interessati e per quanto riguarda i soccorsi, abbiamo fatto notare al Ministro che esistono eccellenze delle nostre Forze Armate in grado di supportare il Corpo dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile e che devono essere interpellate. Basta chiacchiere, ci vuole azione. Il Governo e la sua maggioranza diano risposte concrete - in tempi brevi - ai cittadini».