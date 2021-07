Nessuna incompatibilità, Spina può sedere in Consiglio comunale

«Il tempo è sempre galantuomo.La Sentenza della Corte d’Appello di Bari mette la parola fine alla pantomima messa in campo dagli oppositori dell’amministrazione Spina. Nel 2017 il Comune rifiutò di pagare miei crediti professionali risalenti agli anni precedenti alla mia sindacatura eccependo la prescrizione degli stessi. Non volli fare passi indietro e intrapresi azione giudiziaria di fronte all’ingiustizia con cui per la prima volta nella storia veniva eccepita la prescrizione dal Comune di Bisceglie verso un proprio avvocato».

A raccontare questa vicenda è lo stesso ex Sindaco Francesco Spina, lungamente accusato di non aver diritto a sedere tra i banchi dell'opposizione proprio per questa incompatibilità.

«Il Consiglio comunale - precisa Spina - non poté che dichiarare la mia incompatibilità (mancavano comunque pochi mesi alla scadenza del mio mandato terzo mandato di sindaco) e questa soluzione garantì a Vittorio Fata, mio vice sindaco (non cambiai il mio vice per correttezza personale e politica prima di cessare dal mio mandato), di continuare con la giunta da me nominata per altri 10 mesi di reggenza, con il procedimento avallato dal decreto del Presidente della Repubblica. La mia giunta senza di me continuò quindi a lavorare sulla stessa falsariga, evitando scioglimenti traumatici del consiglio comunale.

Una sentenza del Tribunale di Trani passata in giudicato accertò poi che il Comune aveva l’obbligo di pagare quelle somme e, ora, la corte d’Appello di Bari ha posto la parola fine alla richiesta di mia estromissione dal Consiglio comunale per un’asserita incompatibilità da consigliere rispetto al giudizio di accertamento delle mie competenze professionali. Insomma, ci sono voluti 4 anni per togliere tutto il fango buttato da Svoltisti vari contro di me, colpevole per loro di aver difeso il diritto della mia giunta (con alcuni componenti non sempre riconoscenti e leali) di proseguire il mandato, che con le mie semplici dimissioni da sindaco non sarebbe accaduto.

Ancora una volta il tempo dimostra che tutti i miei atti sono stati sempre profondamente rispettosi della legge nonostante insinuazioni calunnie e complicità compiacenti a molti livelli e su più fronti non sempre politici».