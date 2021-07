«​Le strane gare della Svolta negli appalti pubblici. Un avviso pubblico è durato solo 5 minuti»

«La Svolta dei politicamente incapaci continua a danneggiare imprenditori e cittadini».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Avete mai visto - chiede Spina - un avviso per una gara dove la domanda deve presentarsi entro 5 minuti? E' avvenuto proprio da noi a Bisceglie, presso il Comune della Svolta. Parliamo di forniture di cartellonistica. Sono stati invitiati a partecipare più fornitori “veri” o tutto era già stato deciso “a tavolino”? E se un cittadino è in bagno in quei 5 minuti stabiliti e non può stare vicino al computer per fare l’offerta? Insomma, se non intervengono le autorità per fermare il dilagare di illegittimità, di trattative private e proroghe di gare, ai cittadini non rimarranno che i muri di Palazzo San Domenico».