«Divelti lampioni, panchine e rovinata la pavimentazione​». Hanno fatto la festa al Rettifilo ​

«Offesi gli sforzi profusi per la realizzazione di via Aldo Moro - il Rettifilo: divelti lampioni, panchine e rovinata la pavimentazione. Si ripristino ben 4 lampioni eliminati, le panchine sparite e la pavimentazione danneggiata all’incrocio con V. M. San Michele».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«La mia amministrazione - prosegue -, con la forte opposizione proprio di Angarano & Co., realizzò con coraggio i lavori di piazza San Francesco e via Aldo Moro. Dopo l’insediamento della Svolta, via Aldo Moro è stata abbandonata a se stessa, con la progressiva eliminazione di molti lampioni, di panchine e con il passaggio abusivo di automezzi pesanti che hanno danneggiato la pavimentazione.

Angarano non ha disposto alcun intervento manutentivo e ha, addirittura, respinto la mia proposta di completare i lavori di pavimentazione destinando risorse proprio al “Rettifilo”. Ai danni poi la beffa: ben due manifestazioni con tanto di selfie per la “memoria" del Rettifilo, in palese contraddizione con l’abbandono concreto del centro cittadino perpetrato dalla Svolta. Angarano intervenga per onorare con fatti concreti e non con chiacchiere i 100 anni del Rettifilo e lo sforzo della mia amministrazione, ripristinando subito almeno l’opera così come realizzata originariamente, restituendo pali, panchine e originaria pavinentazione. E soprattutto garantisca la sicurezza e l’incolumità a coloro che percorrono quella via, abbandonata a se stessa se non quando si effettuano selfie autocelebrativi da parte di Angarano e svoltisti vari».