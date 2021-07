​Ecco le domande scomode del Partito democratico all'assessore Naglieri

Durissimo attacco di Vittorio Fata, Consigliere comunale del Partito democratico, all'assessore comunale Gianni Naglieri.

«Fa ridere per non piangere - scrive Fata - l'attenzione che l'assessore Naglieri riserva alle vicende del Pd di Bisceglie. Se ne facesse una ragione: noi siamo all'opposizione di quest'amministrazione, siamo all'opposizione nell'interesse della Città e, pertanto, all'assessore che recentemente con atteggiamento “comico” che ci ha fatto ridere quando ha detto in TV che lui non ha perso 5.000 posti di lavoro e che, in maniera congiunta, sta provvedendo a restituire i 120.000 euro, chiediamo: perché non ti occupi e preoccupi dei problemi di Bisceglie? Perché non risolvi i problemi dei loculi? Perché non ti preoccupi di rispondere all'ANAC? Perché non ti occupi del trasporto pubblico? Perché non ti preoccupi degli uffici pubblici che non danno risposte ai cittadini? Perché non vedi i bandi per chioschi che poi invadono zone riservate ad aiuole? Perché non vedi l’ultimo bando last-minute?

Ecco queste sono solo alcune delle domande che facciamo all’ assessore Naglieri. Noi abbiamo un altro stile e non ci impicciamo degli altri partiti. Né ci ha sentito commentare il suo passaggio da LEU ad Italia Viva dell’ex Ministro all’agricoltura. Noi Pd di Bisceglie continueremo ad osservare e a fare domande scomode a quest'amministrazione e non ci faremo distrarre dalla comicità né intimidire da certi atteggiamenti, per noi fare Politica è una cosa seria, è un servizio da prestare alla nostra Comunità e soprattutto alla parte più debole e alle giovani generazioni. Noi ci siamo e ci faremo sentire».