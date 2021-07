Al comune di Bisceglie è “vietato lavorare” ai biscegliesi

"Con la mia amministrazione, negli anni scorsi, centinaia di biscegliesi hanno lavorato presso il Comune, attraverso concorsi e procedure selettive. Anche parenti degli attuali assessori della SVOLTA.

Ora al Comune Angarano fa entrare solo forestieri ! Altro che 5000 posti di lavoro, ANGARANO HA TOLTO INVECE I POSTI DI LAVORO PROPRIO AI BISCEGLIESI.

Si proceda subito ad una programmazione di procedure concorsuali dove non siano esclusi i biscegliesi , come sta avvenendo con le procedure di mobilità volute da Angarano & Co."