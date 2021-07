Il mistero della gara dei Tributi minori, con i passi carrabili che costano il 110 per cento in più

Il consigliere comunale Francesco Spina scrive in una nota: "Il 1 giugno ho chiesto di accedere alla gara dei tributi locali minori, indetta dall’amministrazione Angarano. Ancora oggi il dirigente della ripartizione finanziaria e gli altri organi del Comune non mi hanno risposto. La legge prevede per i consiglieri comunali un accesso immediato agli atti, mentre in questo caso sono ormai oltre trenta giorni senza risposta. Intanto, la tassa sui passi carrabili è’ aumentata del 110 per cento. Chi ostacola il rilascio delle copie degli atti di gara? Chi non vuole che io possa conoscere che sta succedendo ? DOPO IL MIO INTERVENTO IN CONSIGLIO COMUNALE, oggi chiederò l’intervento del prefetto e della procura per esercitare un diritto base dei consiglieri comunali (e di tutti i cittadini), che la SVOLTA ha voluto eliminare alla radice: il diritto alla trasparenza e alla legalità delle condotte amministrative".