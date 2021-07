​«Angarano faccia come Decaro e tagli le tasse a imprese e famiglie»

«L'Amministrazione Angarano accolga le proposte dell'opposizione circa i tagli tributari in favore di cittadini e attività produttive come ha fatto la città di Bari».

E' l'appello lanciato dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Durante il Consiglio comunale - scrive Spina - abbiamo lottato duramente per far ritirare le deliberazioni vessatorie proposte dall’amministrazione comunale in materia di Tari. Per fortuna la maggioranza ha recepito la nostra richiesta e ha rinviato il tutto al prossimo Consiglio comunale da fissarsi entro questo mese. C’è il tempo di aiutare cittadini e attività produttive come ha fatto Decaro a Bari. Si modifichi il documento accogliendo le nostre proposte di agevolazioni già fatte durante il procedimento di approvazione del bilancio, attraverso una variazione dello stesso. I cittadini meritano l’unità e la responsabilità delle forze politiche in questo momento delicato».