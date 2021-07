Bando per grandi eventi sportivi, Caracciolo: "Occasione da non perdere"

"La Regione Puglia sostiene lo sport in tutte le sue sfaccettature e per questo motivo ha inteso concedere un contributo di massimo 100mila euro ai grandi eventi sportivi per l'anno 2021. Si tratta di una grande occasione per il rilancio della nostra economia". Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

Il bando di gara indetto dopo la deliberazione di giunta dello scorso 16 giugno - spiega Caracciolo - sarà aperto fino al prossimo 30 novembre 2021 e vi si potrà accedere inviando una PEC all'indirizzo e vi si potrà accedere inviando una PEC all'indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it . Potranno partecipare: Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali; discipline Sportive Associate; enti di Promozione Sportiva; associazioni benemerite riconosciute dal CONI; associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva; comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro oltre ad altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative".

"Le tipologie di evento finanziabili - prosegue il consigliere regionale - sono 4 e tutte riconducibili ad un "alto livello sportivo" oltre che organizzate dai soggetti aventi diritto. La Regione Puglia riconosce il ruolo dei grandi eventi sportivi quale strumento di promozione della pratica sportiva ma anche dell'attrattività del territorio. Per questo motivo- conclude Caracciolo - l'invito rivolto agli operatori del settore è quello di cogliere un'occasione unica per il rilancio dell'economia della nostra Regione".