Spina entra a piedi uniti sul Pd di Bisceglie: «Sostengono l'amministrazione Angarano»

«Sui programmi e sui fatti amministrativi locali il Pd di Bisceglie e Angarano sono la stessa cosa! Il Pd vuole un progetto alternativo di centro sinistra alternativo alla sinistra di Angarano? Se su lottizzazione 165, appalti fiduciari a trattativa privata nell’igiene urbana e illegalità amministrativa nella gestione dei milioni di euro di debiti fuori bilancio censurati dalla magistratura contabile e amministrativa, il Pd biscegliese non dice niente e, quindi, non ci sono differenze con Angarano e la Svolta, perché vorrebbero costruire un progetto alternativo a chi ha eseguito perfettamente la volontà politica di molti esponenti del Pd di Bisceglie?».

E’ quanto si legge in una nota del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Per il controllo del traffico delle biciclette in città? Ma per favore – prosegue Spina -, si parli più seriamente ai cittadini e si cerchi di costruire un progetto alternativo al malaffare vero e al degrado sociale, civile e materiale a cui si è condannata questa città con la svolta voluta e programmata, direttamente o per interposta persona, proprio da molti dirigenti di questo Pd di Bisceglie che oggi vogliono sfuggire alle loro stesse note e chiare responsabilità».