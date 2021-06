​«Costruiamo un progetto alternativo all'improvvisazione degli attuali sedicenti amministratori​»

«Noi del PD di Bisceglie ci siamo; chiunque vorrà dare una mano alla nostra Città ci può contattare. Il nostro obiettivo è quello di costruire un progetto alternativo di centro-sinistra da sostituire all'improvvisazione degli attuali sedicenti amministratori. Fino alle prossime elezioni è nostro dovere essere da pungolo per chi siede su Palazzo San Domenico e ricordargli che è lì al SERVIZIO dei cittadini, per risolvere i problemi».

E' quanto si legge in un comunicato a firma di Bartolo Sasso a nome della Direzione del Partito Democratico circolo di Bisceglie.

«A riprova di questo - prosegue la nota -, abbiamo predisposto tramite il nostro Gruppo Consiliare delle interrogazioni per portare all'attenzione del Consiglio Comunale e di qualcuno distratto perché affaccendato in faccende personali, di problematiche che affliggono la collettività:

1) Difficoltà dei cittadini per ottenere un semplice certificato dal Comune;

2) Impossibilità di investimenti a causa di strumenti inadeguati e mancanza di decisioni politiche;

3) Proliferazione di manufatti sulle aree pubbliche in maniera caotica e sensa un progetto organico; Chi fa rispettate le regole?

4) Vandalismo e "bicicletta selvaggia" nelle zone pedonali con pericolo per i soggetti fragili quali bambini e anziani.

Per tutti questi problemi abbiamo cercato di dare delle soluzioni alla portata dei nostri amministratori, mentre per il problema della mancanza di trasporto pubblico, visto i NON RISULTATI ottenuti finora con anziani e studenti a piedi e avendo sentito le parole dell'assessore che in Consiglio Comunale infondeva incertezze a piene mani, ci rivolgeremo ai nostri rappresentanti nelle istituzioni Provinciali, Regionali e Nazionali affinché sia ripristinato il diritto costituzionale alla mobilità. Il PD di Bisceglie ritiene inutile la facile demagogia e preferisce essere dalla parte dei cittadini con azioni concrete».