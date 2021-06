Carceri, Galantino: «Servono più agenti e nuove strutture»

«C'è chi contro il sovraffollamento carcerario preferisce fare uscire i delinquenti dal carcere e chi come Fratelli d'Italia, chiede allo Stato di fare lo Stato. Dotando prima di tutto di rinforzi la Polizia penitenziaria con assunzioni corpose che colmino una volta per tutte le gravi carenze di organico negli istituti di pena, con la costruzione di nuove carceri e interventi sull'esecuzione all'estero delle pene». Così i deputati di Fratelli d'Italia, nel corso del Question Time al ministro della Giustizia Marta Cartabia. Lo sottolinea in una nota il deputato biscegliese Davide Galantino.

«In particolare - prosegue - l'interrogazione di Fdi chiedeva "quali misure si intendano adottare contro il sovraffollamento anche attraverso l'impiego di parte delle risorse del PNRR. A fronte della richiesta di Fratelli d'Italia di destinare 375 milioni di euro del Recovery plan alla realizzazione di nuove strutture capaci di offrire ulteriori 15mila posti, il Guardasigilli ha risposto di aver previsto solo "un investimento per complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026'. FdI resterà vigile sul rispetto della legalità e sulle misure da intraprendere - hanno concluso i deputati - oltre che sulla difesa degli uomini e delle donne in divisa, vittime sempre più spesso di episodi di violenza nelle carceri di tutta Italia».