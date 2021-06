​Spiagge a Bisceglie, Napoletano: «La legge spesso è lenta. Ma arriva»

«L'Amministrazione comunale continua a non rispondere all'Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione), che aveva evidenziato tutta una serie di irregolarità nelle concessioni demaniali marittime. Tra l'altro, il bando di gara prevedeva che dette concessioni fossero date "a condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore"».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal consigliere di opposizione, ex sindaco Franco Napoletano.

«Ad oggi, il lido de "La Salata" - scrive Napoletano - risulta interamente occupato da ombrelloni e lettini, in evidente violazione del bando di gara. Per quanto questa situazione sia stata ampiamente evidenziata nell'ultimo Consiglio comunale, le Autorità comunali (e non solo) continuano ad omettere di effettuare i dovuti controlli. Inoltre, appare preoccupante che vi sia un consigliere comunale di maggioranza che è sempre presente in quel lido (e non sembra esserne un fruitore). Il caso vuole che sia lo stesso consigliere che era presente alla seduta pubblica di gara per l'aggiudicazione della concessione.

Ci sono degli interessi da proteggere? Forse è per questo che non vengono fatti i controlli? Siamo certamente a favore dello sviluppo turistico (da non confondere con gli amici dei paesi vicini), come abbiamo ampiamente dimostrato in passato, ma nel rispetto della legge. E la legge spesso è lenta, ma arriva».