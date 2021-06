«Intervengano le autorità competenti per fermare l’inarrestabile emorragia dei debiti fuori bilancio della "Svolta". Angarano & Co. hanno approvato in Consiglio comunale altri 70 debiti fuori bilancio, spalmati su 35 punti dell’ordine del giorno del consiglio comunale».

E' quanto si legge nella nota a firma di Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione.

«Dopo le indagini aperte dalla Procura della Repubblica di Trani - scrive Spina -, il richiamo della Corte dei Conti e la richiesta del Tar Puglia di trasmissione degli atti del consuntivo 2019 alla Procura presso la Corte dei Conti, questi signori continuano a fare disastri e sperperi a discapito dei cittadini. “Circolari” soppresse, estate biscegliese senza eventi, mentre le abbondanti risorse comunali vengono sprecate in debiti inutili e prebende ai soliti amici. La iattura della Svolta abbattutasi continua a produrre danni economici, culturali e sociali peggio di una brutta calamita’ naturale. E non finisce qui, purtroppo. Sta per arrivare la stangata Tari».