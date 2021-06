Lavori per Comando Vigili del Fuoco BAT, il governo nomina Commissario straordinario

Predisposto dal governo Draghi lo schema di decreto per la nomina dei commissari straordinari che dovranno portare a termine opere infrastrutturali di particolare complessità su tutto il territorio nazionale. Fra queste, due in Puglia: la nuova sede del Comando dei Vigili del Fuoco BAT a Barletta e i lavori sulla strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani: "Il governo dà nuovo impulso a una serie di opere pubbliche infrastrutturali strategiche per i territori, nominando i commissari straordinari che seguiranno i lavori fino al completamento. Per il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Barletta Andria Trani, con sede a Barletta, nominata l'ing. Lucia Conti, già dirigente MIT. Nei prossimi giorni, entro il 30 giugno, l'iter del provvedimento si completerà con l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari. Si tratta di una ulteriore dimostrazione della grande attenzione che il governo Draghi, sostenuto da Forza Italia, riserva ai territori, alla sicurezza e allo sviluppo: investire in opere strategiche significa incidere concretamente e in positivo sulle realtà locali, migliorando la fruizione di servizi essenziali come i trasporti e la sicurezza", conclude il sen. Damiani.