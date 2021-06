«Meno passerelle e più fatti. A cominciare dalle spiagge per disabili»

«Ebbene dico: ma è possibile! Siamo al 13 giugno e la spiaggia per i diversamente abili deve essere ancora montata. Sindaco, i cittadini l'hanno votato per risolvere i problemi della comunità. Smettiamola con le passerrelle, quelle comunque c'è sempre tempo per farle. Ma dopo aver risolto almeno le cose più semplici ma che favoriscono l'approdo in mare dei diversamente abili. Certo di un accoglimento della presente, spero al più presto che si risolve questo caso, sperando che faccia piu fatti e meno passerelle».

E' quanto scrive l'ex assessore Mario Catalano, coordinatore della lista civica "Bisceglie più - 2050".