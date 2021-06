«Il 31 maggio è scaduto il termine perentorio per il Conto consuntivo in Consiglio comunale»

«Il 31 maggio è scaduto il termine perentorio per approvare il Conto consuntivo in Consiglio comunale senza che i consiglieri abbiano ricevuto la trasmissione del deposito degli atti, una comunicazione di proroga del termine o la rituale diffida prefettizia ad approvarlo che, quando ero sindaco, arrivava il giorno dopo la scadenza del termine».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Ho proposto - scrive ancora - una interrogazione consiliare e l'ho trasmessa per conoscenza al Ministero dell’Interno e alla prefettura Bat. Attendiamo risposta anche perché, dopo la recente sentenza del Tar Puglia sul Conto consuntivo 2019 e i precedenti interventi della Corte dei Conti di Bari sulla necessità di porre rimedio ai debiti fuori bilancio di Angarano& C., un ritardo cosi eclatante nell’approvazione del bilancio consuntivo 2020 non fa che danneggiare ancora di più la veridicità e la sostanza dei conti comunali, con gravi ripercussioni sui cittadini".