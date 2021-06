Galantino sul Dl Riaperture: «Il Governo continua a comprimere la libertà degli italiani»

“A più di un anno dall’inizio della pandemia il governo continua a varare decreti d’urgenza, violando il ruolo del Parlamento. Si continua ad affrontare come fosse un’emergenza una situazione che, nella sua drammaticità, invece dovrebbe essere gestita come normalità, vista la situazione di pandemia con cui dovremmo convivere per lungo tempo".

Così il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia Davide Galantino intervenuto in aula sul Dl Riaperture.

"Vi è inoltre - aggiunge - un’incapacità da parte della maggioranza di comprendere quali siano le necessità reali della Nazione, dei cittadini e delle imprese. In questo anno si sarebbero dovuti potenziare gli ospedali, rinforzare il trasporto pubblico, prevedere sostegni per le aziende danneggiate dalle chiusure e stilare protocolli di sicurezza chiari e univoci, così da dare agli italiani gli strumenti idonei per affrontare questa crisi. Invece, anche in questo provvedimento, che paradossalmente prende il nome di decreto Riaperture, le soluzioni adottate dal governo sono quelle delle chiusure generalizzate e della compressione della libertà personale dei cittadini”.