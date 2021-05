Defibrillatori in luoghi pubblici, ok del Senato. Sen. Damiani: "Legge attesa da 20 anni"

Approvata dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato la legge che prevede la presenza dei defibrillatori nei luoghi pubblici e di lavoro. "Finalmente, dopo due anni dall'approvazione del testo alla Camera, grazie al nuovo impulso dato da Forza Italia, anche il Senato ha approvato questa norma, fondamentale per la sicurezza di tutti i cittadini, sul posto di lavoro e nei luoghi di pubblico ritrovo", commenta il senatore Dario Damiani.

Il ddl 1441 stanzia 10 milioni di euro per l'installazione dei DAE in luoghi pubblici molto frequentati e prevede l'obbligo di insegnamento a scuola delle manovre di primo soccorso e l'obbligo per le società sportive di dotarsi di defibrillatore. "Si tratta di una legge attesa in realtà da oltre 20 anni, per cui siamo fieri di aver finalizzato questo risultato di grande civiltà. Purtroppo le patologie cardiovascolari causano circa 60 mila decessi l'anno in Italia e spesso l'intervento tempestivo dei soccorsi è l'unico vero salvavita. La cardioprotezione sempre più capillare è quindi un obiettivo di alto valore sociale, che da oggi trova una maggiore attuazione concreta".