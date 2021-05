​Prove tecniche di coalizione. Bisceglie guarda già alle elezioni amministrative

«I partiti “AZIONE”, “ITALIA VIVA” e i movimenti civici “Difendiamo Bisceglie”, “ADRIADE”, “AMBIENTE e SOCIALITA’”, “CRISTIANO DEMOCRATICI PER BISCEGLIE”, “BISCEGLIE PIU’” 2050, “BISCEGLIE SPORTIVA”, “Progresso E LIBERTA”, MOVIMENTO POLITICO PER BISCEGLIE hanno sottoscritto il documento costitutivo di un grande POLO LIBERALE, RIFORMISTA E POPOLARE APERTO AI CITTADINI».

Le opposizioni non perdono tempo e nasce la prima vasta coalizione in vista delle prossime amministrative, anche se la scadenza formale è ancora molto lontana.

Questi i firmatari dell'accordo:

“AZIONE”: NICOLA COLANGELO – FRANCESCO NACCI

“ITALIA VIVA”: GABRIELLA BALDINI – TOMMASO GALANTINO

“Difendiamo Bisceglie”: FLAVIO DE FEUDIS

“ADRIADE”: GIOVANNI CAPRIOLI

“AMBIENTE e SOCIALITA’”: ONOFRIO CAPUTI – ANNA CELESTINO

“CRISTIANO DEMOCRATICI PER BISCEGLIE”: PASQUALE STIPO-CARLO CAPPIELLO

“BISCEGLIE PIU’” 2050: MARIO CATALANO-VITTORIA SASSO

“BISCEGLIE SPORTIVA”: DARIO GALANTINO-GERRY ANELLINO

“Progresso E LIBERTA”: NATALE MONOPOLI

MOVIMENTO POLITICO PER BISCEGLIE: ENZO DI PINTO

FRANCESCO SPINA – CONSIGLIERE COMUNALE

«La costituzione di un polo civico riformista, liberale e popolare - si legge nella nota - ha la funzione di rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e rinsaldare il rapporto tra gli stessi e le istituzioni, diffondendo una cultura democratica di rispetto della legalità e di formazione civica e amministrativa.

La partecipazione a questo progetto di tanti uomini e donne si propone di rinnovare e dare entusiasmo ai tanti giovani delusi dalla politica asfittica e autoreferenziale dell’amministrazione comunale della cosidetta “Svolta”, chiusa a riccio sulla gestione asfittica del potere e sulla realizzazione degli interessi delle lobbies cittadine che la sostengono.

La scellerata politica ambientale, sociale e urbanistica della Svolta, senza peraltro alcuna sensibilità e azione culturale, sta portando la città al degrado e all’elevata conflittualità sociale, mortificando e frustrando anche la partecipazione dei cittadini nelle tante e meritevoli associazioni della città.

L’insensibilità culturale si è conclamata con la chiusura di tutti contenitori culturali (in primis il teatro Garibaldi) realizzati dalle precedenti amministrazioni negli ultimi anni; inoltre l’assenza di misure a sostegno delle categorie produttive sta mortificando lo sviluppo della città, il commercio e il turismo (non risultano, per esempio), eventi culturali e artistici di rilievo nella programmazione estiva).

Il polo “CIVICO” si costituisce plaudendo all’azione di rigorosa opposizione in Consiglio Comunale di Francesco Spina, caratterizzata anche da competenza e concreti spunti e proposte di sviluppo della citta’, peraltro mai ascoltati dall’amministrazione arrogante della SVOLTA.

Nei prossimi mesi il progetto civico, aperto alla partecipazione di tutte le forze sane e oneste della città, ascolterà le proposte e idee dei cittadini e comincerà ad elaborare le idee utili al rilancio della città e alla realizzazione di un programma amministrativo alternativo a quello fallimentare della SVOLTA che governa la città ormai da tre anni».