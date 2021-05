Investire in Bioeconomia ed economia circolare, presentata proposta di legge regionale

Ieri mattina, presso la sede del Consiglio regionale della Puglia, è stata presentata in conferenza stampa, da parte del Gruppo consiliare Pd, la proposta di legge “Disposizioni in materia di Bioeconomia”. La proposta, che trae origine dal lavoro fatto dai Centri di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità e l’Innovazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in collaborazione con Confindustria Puglia, ha l’obiettivo di riconoscere, per la Regione Puglia, l’importanza di sviluppare una strategia di sviluppo territoriale ispirata ai principi della Bioeconomia, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Nello specifico la legge è finalizzata alla promozione ed allo sviluppo della bioeconomia declinata in quattro principali aree: rifiuti e cambiamenti climatici; cibo, salute e stili di vita; nuovi modelli di impresa; sviluppo sostenibile del territorio.

A presentare la pdl, e le sue finalità, la consigliera regionale Pd Lucia Parchitelli (prima firmataria della proposta di legge), Filippo Caracciolo (capogruppo Pd in Consiglio regionale), Paolo Campo (presidente V Commissione consiliare), Debora Ciliento (consigliera regionale Pd), Anna Maria Candela (pro-Rettrice dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”), Elvira Tarsitano (presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”), Gianluigi de Gennaro (presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo per l'Innovazione e la Creatività, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”), Giuseppe Pirlo (delegato del Rettore alla Terza Missione e Sostenibilità) e Giovanni Ronco (Confindustria Puglia, delegato per la Bioeconomia e Economia circolare).

Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l’importanza della Bioeconomia per un futuro più sostenibile. Così il capogruppo Pd Caracciolo: “L’adozione di una legge sull’economia circolare è tra gli obiettivi inseriti nel programma per la Puglia 2020- 2025 “Futuro in corso” del Presidente Emiliano. Tra le proposte la creazione di un Osservatorio Regionale sulla Bioeconomia, di natura partecipativa, e di uno sportello a supporto delle aziende”. Parole condivise dalla consigliera Parchitelli: “Bioeconomia e economia circolare sono obiettivi molto importanti da perseguire e non più rimandabili. Per questo motivo ho deciso, assieme ad altri colleghi del Gruppo consiliare Pd, di depositare la proposta di legge. Investire nella Bioeconomia Circolare è strumento essenziale per arginare la degradazione del suolo ed il cambiamento climatico, ma servirà anche a creare nuovi posti di lavoro in un contesto socio-economico duramente colpito dalla pandemia”. Anche il Rettore dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” Stefano Bronzini, attraverso la Pro-Rettrice Anna Maria Candela, ha voluto portare il suo saluto: "La bioeconomia, tema centrale per il futuro, ci impone di cambiare passo e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta una grande occasione per farlo”.