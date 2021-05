Spina in Consiglio comunale presenta il suo programma alternativo

«Pioggia di milioni di euro dal governo nazionale. Che farei io con quelle risorse?». E' la domanda che si è posta in Consiglio comunale il Consigliere di opposizione Francesco Spina che si è dato una risposta in 7 punti:

«1) acquisto e ristrutturazione dell’Ex orfanotrofio (trasformandolo in un Moderno centro polifunzionale socio culturale) “BOMBINI” e riqualificazione della zona Calvario.

2) completamento pedonalizzazione e pavimentazione V. Moro e zone centrali.

3) nuovo parcheggio interrato al servizio del porto e del centro urbano nella zona salnitro con riqualificazione a verde di quella zona oggi degradata.

4) riqualificazione della zona portuale di Via Taranto in senso turistico e ricettivo e realizzazione di nuove case comunali moderne e confortevoli in zone residenziali della città.

5) trasformazione dell’ex mattatoio fronte-mare comunale in centro socio-culturale con vocazione di attrazione in senso turistico, al servizio anche del teatro all’aperto già programmato è finanziato dalla mia amministrazione sul bastione San Martino.

6) interventi strutturali su museo diocesano e chiesa del purgatorio (anche attraverso possibile acquisizione di quest’ultima) per completare la riqualificazione dell’area castello effettuata dalla mia amministrazione.

7) riqualificazione e spostamento della “piazza del pesce”.Angarano non ha accettato, naturalmente e come sempre, queste proposte. La sua visione di sviluppo della città prevede come intervento più importante l’acquisto dell’ex monastero di san luigi per complessivi 4 milioni di euro come centro di coordinamento dei musei biscegliesi. I musei chiusi e senza risorse, ma Angarano creerà gli uffici per coordinarli. Roba da matti o c’è in atto una speculazione sull’immobile ex monastero di San Luigi (2 milioni per avviare un esproprio per pubblica utilità e due milioni per ristrutturarlo, mentre la città langue nel degrado e nel bisogno sociale)?».