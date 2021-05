Francesco Nacci nominato coordinatore cittadino di Azione

«Il coordinatore provinciale di Azione, Nicola Colangelo, con la piena disponibilità dell'on. Nunzio Angiola, deputato di Azione e professore ordinario dell'Università degli Studi di Foggia, comunica ai cittadini biscegliesi la costituzione del direttivo di Bisceglie in Azione»,

E' quanto si legge nella nota diffusa dallo stesso coordinatore provinciale Nicola Colangelo che aggiunge anche i nomi del coordinamento:

Dott. Francesco Maria Nacci (coordinatore)

Avv. Elio Gaetano Belsito (vicecoordinatore)

Sig.na Giuseppina Colangelo (vicecoordinatore)

Sig. Luigi Cassanelli (vicecoordinatore)

e dai consiglieri dott. Nicola Colangelo, ing. Mauro dell'Orco, dott. Rocco Di Terlizzi, dott. Vincenzo Povia, sig. Carmine Cucinella, sig. Carlo Quagliarella, sig.na Rosa Grandieri.

«Con la designazione del direttivo cittadino - spiega Colangelo - entra nel vivo il progetto politico di Azione per la nostra città. L'entusiasmo del direttivo e degli iscritti si tradurrà in un'azione di effettivo rilancio della politica cittadina nell'interesse collettivo e per un buon governo».

"Oggi è un giorno importante per Azione - scrive invece l'on. Nunzio Angiola -. Si mette a punto un progetto che si sta sviluppando da oltre un anno. Azione a Bisceglie si dota di un direttivo cittadino, coordinato da Francesco Nacci e composto da amici validissimi. Bisceglie può contare su molti punti di forza economici, sociali e culturali. Per liberarne le energie serve una classe dirigente di persone perbene, capace prima di tutto di gestire la cosa pubblica. Noto con piacere che il partito riesce a catalizzare l'attenzione della città, la Bisceglie che lavora, produce, studia e fatica. Buon lavoro a tutti il direttivo cittadino."

Nicola Colangelo invita «i cittadini volenterosi a partecipare e a costruire e sostenere i nostri programmi. Per coloro che vorranno iscriversi, è possibile farlo su www.azione.it oppure al 3476672241».