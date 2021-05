«I fondi per il Ponte Lama ci sono grazie a Boccia. Ora l'amministrazione non perda tempo e soldi​»

"Finalmente, dopo anni di attesa, il progetto di messa in sicurezza del ponte Lama è diventato realtà. Ringraziamo l'onorevole Francesco Boccia che ha indicato le risorse da utilizzare e avviato l'iter con il ministero delle Infrastrutture e la Regione Puglia per averlo completato con una delibera della Giunta".

Così il segretario del circolo PD di Bisceglie, Bartolo Sasso.

"Adesso, però - aggiunge -, chiediamo all'amministrazione comunale di utilizzare in maniera veloce e opportuna quelle risorse, evitando sperperi; così come li sollecitiamo a lavorare per rifare e mettere in sicurezza la costa di Bisceglie, dando un seguito alle risorse opportunamente fatte stanziare da Boccia nel 2017. E siamo certi che, qualora ce ne fosse bisogno, potremo contare sul suo lavoro in Parlamento per fare arrivare alla nostra città ulteriori nuove risorse".