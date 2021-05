Decreto Sostegni, emendamenti sen. Damiani (Fi): 50 milioni a sport dilettanti e 20 a tv locali

La commissione Bilancio del Senato ha approvato due emendamenti al decreto Sostegni proposti da Forza Italia, primo firmatario il senatore Dario Damiani.

Si tratta di due importanti contributi al rilancio di settori gravemente colpiti dalla pandemia, ovvero lo sport e l'emittenza locale. In merito al settore sportivo, l'emendamento prevede l'aumento del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e sportive dilettantistiche" per un importo di 50 milioni di euro nel 2021. Per le emittenti locali, invece, l'incremento è pari a 20 milioni di euro nell'anno corrente.

"Forza Italia sempre al fianco delle attività più penalizzate dall'emergenza sanitaria e fra queste, senza dubbio, lo sport dilettantistico e l'informazione televisiva locale. Lo sport ha subìto uno stallo pressoché totale per un anno, con danni che speriamo non siano irreversibili per le tante società che, già prima della pandemia, con grossi sacrifici portavano avanti il loro impegno. Stessa situazione per le TV locali, che hanno subìto pesanti contraccolpi nella raccolta pubblicitaria, a causa della crisi economica del 2020. I nostri emendamenti, ora approvati in commissione, troveranno ampia condivisione in Parlamento" dichiara il senatore Dario Damiani.