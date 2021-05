​«Angarano sta vendendo immobili comunali ad una agenzia immobiliare»

«L’amministrazione Angarano si proietta all’attività di intermediazione immobiliare? (S)venduti a trattativa privata a un’agenzia immobiliare due immobili comunali del centro storico (strada Forno Nuovo)».

E' quanto chiede il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Mentre Angarano & C. - prosegue Spina - tentano di distrarci con polemiche politiche e altre provocazioni istituzionali, sotto banco La Svolta si sta vendendo il patrimonio comunale pezzo a pezzo. Non era mai successo prima d’ora in Italia che un Ente Pubblico vendesse a trattativa privata a un’Agenzia immobiliare alcuni immobili pubblici. Se il bilancio comunale sta bene, come ha detto Angarano con i suo dirigenti nell’ultimo Consiglio comunale, che fretta c’è di vendere immobili comunali in piena crisi immobiliare? Intervengano gli organi inquirenti per impedire lo scempio delle risorse comunali.

La mia amministrazione per 12 anni si è sforzata di comprare immobili e aree di pregio, per rafforzare le casse e il patrimonio comunale dei cittadini. Ora Angarano & C., come avevo preannunciato mesi fa, consci di non poter essere più rieletti, si preparano a svendere gli immobili del patrimonio comunale. Fossi anche l’ultimo cittadino, non mi rassegnerò a vedere la mia città offesa fino a questo punto. Oggi chiederò copia degli atti e, sia certo Angarano che, se non bloccherà la svendita in atto, nei prossimi anni ci saranno molti occhi puntati sulla “destinazione” definitiva degli immobili oggi (s)venduti a un’agenzia immobiliare a trattativa privata, in piena crisi del mercato immobiliare. Noi continuiamo a servire come opposizione la nostra città e non compreranno mai a qualsiasi prezzo il nostro silenzio sulla pelle dei cittadini».