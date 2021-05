“Popolari con Emiliano” diventa movimento politico. La Notte coordinatore per la Bat

Gli esponenti del gruppo “Popolari con Emiliano”, dopo «un’approfondita analisi dell'attuale scenario politico nazionale e regionale, hanno deciso di trasformare la lista presentata alle scorse elezioni regionali in un vero e proprio movimento politico. I “Popolari”, rappresentati nel consiglio regionale dal gruppo “Popolari con Emiliano” e nella giunta regionale dagli assessori Sebastiano Leo e Gianni Stea, colgono l’occasione per ribadire la fiducia nell’azione politica del presidente della Regione».

E' quanto si legge in un comunicato diffuso dallo stesso movimento.

“L’ottimo risultato ottenuto alle recenti competizioni regionali ci ha spinto a compiere questo ulteriore passo”, afferma il consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte, a cui sarà affidato il coordinamento del movimento per la provincia Bat. “Ogni provincia ha le sue esigenze specifiche e ciascuna di esse richiede un impegno costante sul territorio, nonché un movimento strutturato e realmente rappresentativo dei bisogni dei cittadini”, aggiunge La Notte.

Al netto dei successivi adempimenti statutari e dei necessari passaggi politici sui singoli territori, confermando l’ambizione di confrontare la propria identità valoriale con partiti e movimenti “affini” di tutto il territorio nazionale, i “Popolari” hanno inteso affidare il coordinamento regionale a Massimo Cassano e Totò Ruggieri ed i coordinamenti provinciali ai seguenti consiglieri regionali: Gianni Stea per la provincia di Bari, Mario Pendinelli per la provincia di Lecce, Massimiliano Stellato per la provincia di Taranto, Mauro Vizzino per la provincia di Brindisi, Sergio Clemente per la provincia di Foggia e Francesco La Notte per la Bat.