Fratelli d'Italia accetta la sfida dei 5 Stelle, test anti-droga per i parlamentari. Anche Galantino

Ieri iniziativa in piazza Montecitorio. Tutti i parlamentari di Fdi hanno effettuato il test antidroga di fronte alla Camera dei Deputati.

"Abbiamo accettato la sfida del Ministro 5 Stelle Dadone e con i colleghi di Fratelli d'Italia ci siamo sottoposti al test antidroga e all'analisi del capello, che serve per capire se una persona ha assunto droghe di qualsiasi tipo" - ha detto Davide Galantino, deputato di Fratelli d'Italia - "per continuare ad accendere i riflettori sulla devastazione del problema delle dipendenze in Italia, un problema abbandonato dalle istituzioni".

"Ogni giorno abbiamo un morto di overdose e le vittime di tossicodipendenza sono aumentate del 36% negli ultimi cinque anni, l'Italia è prima in Europa per la diffusione di cannabis tra gli studenti e terza per consumo di cocaina. Una situazione fuori controllo e Draghi ha affidato la delega al ministro Dadone che si è contraddistinta negli anni per aver sottoscritto proposte di legalizzazione delle droghe che noi ovviamente contestiamo. Il ministro Dadone ha risposto sfidando i parlamentari ad effettuare il test antidroga e noi siamo qui, aspettando che vengano anche tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle. Sarebbe un ottimo segnale da dare ai cittadini." ha concluso il deputato Galantino.