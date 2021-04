​«Politico colto e raffinato​. Ma uomo di scuola e di studi». Il ricordo dell'on. Giovanni Bruni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera aperta per ricordare la figura di un politico che ha lasciato una traccia profonda nella storia di Bisceglie: l'on. Giovanni Bruni. E' scomparso un anno fa. Ecco il testo dell'intervento collettivo:

Il 28 Aprile dello scorso anno ci ha lasciati l'on. Prof. Giovanni BRUNI

L’Associazione Mazziniana “V. Calace” di Bisceglie, nel 1° Anniversario della sua scomparsa, vuole ricordarlo, con affetto ed infinita gratitudine, alla cittadinanza, ad amici ed estimatori per le sue qualità culturali, umane e di integrità morale.

Persona di animo nobile e generoso, Giovanni BRUNI è stato Uomo di scuola e di studi, appassionato lettore di classici e di saggi, figura di Intellettuale popolano e Filosofo, come amava essere definito, è stato Docente presso il locale Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” e straordinario Educatore d’innumerevoli generazioni di studenti, oggi affermati e valenti professionisti. Vivace animatore della vita politica e culturale, ha trasfuso nell’impegno civile al servizio della Comunità e delle Istituzioni repubblicane e democratiche la sua passione politica.

Oltre alle sue numerose pubblicazioni, ha lasciato una “eredità di affetti”, specie nei tanti giovani che ebbero il privilegio di averlo come docente. La sua intuizione del concreto accompagnata dall’acutezza del suo ingegno e dalla profondità di pensiero hanno fatto di Lui un eccellente Politico ed un Amministratore di spicco, orgoglio della nostra Bisceglie.

Nel 1987 coronò la sua lunga carriera politica con l’elezione alla Camera dei Deputati per il Partito Repubblicano Italiano. Politico colto e raffinato, a Montecitorio si è distinto per il suo impegno e battuto da par suo, con veemente eloquio ed efficace oratoria, in difesa dei problemi del Mezzogiorno. Pugnace ed intransigente antifascista, ha sempre subito il fascino e la forte influenza del rigore ideale politico dell’Ing. Vincenzo Calace, considerato suo maestro. L’On. Prof. BRUNI è stato il fondatore a Bisceglie dell’Associazione Mazziniana “V. Calace” che affondò le sue radici culturali nelle storiche esperienze del Risorgimento e della Resistenza, quali momenti fondanti della nascita dell’Italia repubblicana garante dei diritti di tutti i cittadini e della giustizia sociale. A noi tutti l’amico Giovanni BRUNI ha lasciato in eredità la fiaccola dell’onestà intellettuale, della questione morale e dei valori democratici.

In cima ai suoi pensieri c’è sempre stata la Repubblica e l’amore insostituibile per la sua famiglia.

Luigi De Benedittis

Mimmo Di Terlizzi

Luciano Gigante

Pierino La Rossa

Biagio Lorusso

Felice Pellegrini Calace

Andrea Sasso

Umberto Stolfa

Vincenzo Valente