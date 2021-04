​Il 25 Aprile vissuto dall'Anpi Bisceglie

«Anche quest’anno, seppur in tono minore per l’emergenza covid-19, abbiamo commemorato la festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo».

E' quanto scrive, in una nota, il Presidente incaricato ANPI Bisceglie, Antonello Rustico.

«Abbiamo insieme al primo cittadino Angelantonio Angarano, sempre sensibile a questa iniziativa - prosegue Rustico - , e al presidente del consiglio comunale Giovanni Casella deposto tre corone d’alloro all’epigrafe del Milite Ignoto alla statua di Vincenzo Calace e al monumento ai Caduti in villa.

Un plauso alla locale sezione del Partito Democratico che ha voluto deporre dei fiori al Monumento ai Caduti e alla statua di Vincenzo Calace, con un piccolo memoriale.

Nel pomeriggio invece sul canale You Tube dell’Anpi BAT abbiamo celebrato questa giornata con tutti sindaci della Bat, i presidenti delle varie sezioni locali e Roberto Tarantino presidente provinciale dell’ANPI e l’intervento dello storico dell’Ipsaic di Bari Massimiliano Desiante sul tema dei Partigiani al Sud Italia.

Si è anche presentato l’ultimo lavoro dell’Anpi provinciale (i Prof.ri Roberto Tarantino e Pati Luceri) con il volume “Partigiani e Deportati della provincia BAT”. Un lavoro di ricerca meticoloso e prezioso per poter ricostruire una storia anche nostra, della città di Bisceglie, con i suoi nomi e cognomi di concittadini morti nei lager o sulle sperdute colline o montagne del nostro paese.

Lanciamo quindi da oggi la campagna di tesseramento per il 2021, che ha visto come primo tesserato l’On. Francesco Boccia.

ISCRIVERSI ALL’ANPI è per non dimenticare che la Resistenza è alla base della vita democratica del nostro paese e perché quei principi e quei valori, sostenuti e affermati dalle partigiane e dai partigiani, non invecchiano mai e sono sempre da sostenere per vivere in uno stato democratico, civile e che si batte per la pace tra i popoli.

Iscriversi all’ANPI è scegliere di sostenere attivamente quei valori, alla cui difesa e affermazione si può dare un contributo fattivo di crescita e impegno. ed è anche condivisione e scambio tra diverse generazioni ed esperienze di antifascisti, quindi è importante che l’iscrizione sia alla sede ANPI più vicina al luogo di residenza.

Contattateci attraverso i canali social, mail, perché ancora non possiamo riaprire fisicamente la nostra sede.

Vi attendiamo, purtroppo il fascismo non è morto per sempre, i rigurgiti sono sempre in agguato, sta a noi non tradire i valori di quei martiri e patrioti che ci hanno consegnato l’Italia per la libertà».