Criminalità e sviluppo economico, amministratori locali con sen. Damiani incontrano Prefetto BAT

Una delegazione di amministratori locali del territorio, guidata dal senatore di Forza Italia Dario Damiani, ha incontrato nella tarda mattinata di ieri, 23 aprile, il Prefetto della provincia di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante.

Nell'occasione sono stati affrontati svariati temi, dal controllo del territorio, alla luce anche della dettagliata e preoccupante relazione sugli interessi criminali resa nota nei giorni scorsi dal Procuratore presso il Tribunale di Trani dott. Nitti, agli interventi economici e di sostegno in favore delle categorie produttive, stremate dalla pandemia.

Durante l’incontro, richiesto dal senatore Dario Damiani, accompagnato dal commissario provinciale Bat di Forza Italia Marcello Lanotte e dai capigruppo azzurri dei capoluoghi, è stata rinnovata la disponibilità a lavorare sinergicamente per sostenere le ragioni del territorio in ogni sede.

A tal proposito, il sen. Damiani ha manifestato l’impegno a sostenere l’istituzione anche nella BAT di un’area CIS, progetto che negli ultimi tempi ha subìto una battuta d'arresto, impegnandosi a semplificare l’interlocuzione presso il Ministero per il Sud guidato dal ministro Mara Carfagna, collega di partito del parlamentare barlettano.

<>, ha dichiarato in conclusione il senatore Damiani.