«Le bugie hanno le gambe corte: con delibera di giunta n. 122 Angarano respinge i miei emendamenti al bilancio e la mia proposta di stanziare 250 mila euro per aiutare le attività commerciali e i cittadini indigenti. Dopo aver promesso pubblicamente aiuti e “pensieri” alle attività produttive del territorio, Angarano dimostra di essere bugiardo in ogni sua dichiarazione politica, come ha fatto durante la campagna elettorale».

E' quanto scrive il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Per non dargli alibi - prosegue -, ho fornito con precisione i capitoli di bilancio da cui attingere la somma per aiutare, unitamente alle altre misure dello Stato e della Regione, i commercianti e tutte le attività del territorio. Avevo anche promesso di votare favorevolmente il bilancio laddove Angarano avesse dimostrato di cambiare registro e di pensare alla città finalmente, anziché soltanto al suo stipendio e a quello degli assessori. Ma anche i toni e le proposte costruttive vengono derisi. La Svolta è questa: insensibilità umana e sociale, arroganza e livore politico. La città sta vivendo questo incubo contando i giorni che mancano alla fine della peggiore amministrazione comunale che Bisceglie abbia mai avuto».