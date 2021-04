​«Angarano e Parisi invece di rispondere offendono i cittadini»

Nuova puntata della querelle tra il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina e l'Amministrazione comunale di Bisceglie. Non si è fatta attendere la contro-replica di Spina alle parole del governo cittadino affidate a Natale Parisi.

«Angarano-Natale Parisi offendono. Invece di fornire le risposte - scrive Spina - offendono i cittadini. Oramai questa amministrazione ha superato ogni limite. Centinaia di cittadini oggi si sono domandati perché siano stati mandati indietro coloro che chiedevano del servizio vaccinazioni e perché sia stato chiuso il centro vaccinazione del PalaCosmai sabato e domenica. E soprattutto chiedono che il sindaco della città, massima autorità sanitaria, fornisca dati ufficiali circa il numero di casi Covid a Bisceglie.

Mi ero fatto interprete di queste domande dei cittadini arrabbiati, come deve fare chi gratuitamente rappresenta una forza di opposizione ed ecco immediatamente arrivare le offese e le minacce dei ventriloqui dell’amministrazione Angarano, che invece di lavorare prendono lo stipendio solo per offendere il sottoscritto che non li fa manovrare e fare inguacchi amministrativi. Angarano ancora una volta non fornisce risposte di merito, ma risponde a suo modo con offese e livore, solo perché qualcuno si è permesso di chiedere perché l’Hub di Bisceglie sia chiuso due giorni e quello delle città limitrofe no. Angarano risponda alle domande anziché offendere.

Bisceglie è in preda al caos generale di illegalità e disordine di ogni genere e ha il record di casi Covid in proporzione agli abitanti. Se continua a nascondere i dati si dimetta per tutelare la dignità dell’istituzione comunale o revochi le deleghe agli assessori responsabili di questo sfascio. Si assuma le sue responsabilità E non si trinceri dietro al lavoro sacro di operatori sanitari e volontari, che nonostante la mancanza di una guida autorevole continuano a reggere il servizio con passione e sacrifici. Fare questo nonostante Angarano e la Svolta è davvero un'opera straordinaria».