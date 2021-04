​«Che fine ha fatto il Pd? Nessuna proposta per aiutare i cittadini e i commercianti in crisi​»

«Il Pd di Bisceglie sostiene Angarano? È’ certamente più bello parlare delle partite di calcio di quando eravamo ragazzi, ma come posso stare zitto, anche come candidato alle politiche con la percentuale più alta di Puglia, davanti alle manfrine di alcuni politicanti locali? il Pd di Bisceglie non riesce più a parlare di questioni amministrative. non s a più dove si trova: una sorta di crisi esistenziale amletica. Sono (opposizione) o non sono(opposizione)? Ecco, è questa la domanda più ricorrente che si pone il Pd biscegliese, permeato della politica più vecchia che la città di Bisceglie conosca».

E' la riflessione del Consigliere comunale di Bisceglie Francesco Spina.

«Il Pd sta all’amministrazione comunale come Cozzoli sta Angarano. Può essere - prosegue - all’opposizione di se stesso questo Pd? Certamente no. E allora, anziché fare proposte per aiutare i cittadini e i commercianti in crisi, anziché partecipare con proposte concrete al procedimento di bilancio che caratterizzerà i prossimi tre anni, il Pd biscegliese pensa a come puntellare Angarano se, per caso, Silvestris decida di lasciare la barca della Svolta che affonda. E allora, il Pd di Bisceglie pensa a un governo ombra, dove opposizione e governo si mischino e non si sappia dove inizi l’opposizione e finisca il governo cittadino.

Quindi, cosa è meglio di un’opposizione formata da finti oppositori, che non abbiano mai fatto ricorsi sulla 165, presentato denunce sul bilancio, esposti all’Anac per l’appalto annullato per i loculi cimiteriali. L’opposizione vera, quella che difende i cittadini, non va bene. Come ho fatto e farò sempre per la tutela dei cittadini contro gli inguacchi amministrativi, oggi mi tocca smascherare l’ennesimo inciucio stampo 2O13. Cambiano i pup(i)azzi, ma regia e sceneggiatura sono sempre le stesse. In un momento delicato come questo, con la città in agonia tra errori di Angarano e dramma Covid, anche le commedie in salsa Angarano-Cozzoliana, che in altri tempi avremmo commentato con toni più ironici, oggi diventano tragedie che danneggiano la comunità. Come sempre, io sarò dall’altra parte rispetto a questi inciuci e a questa cattiva politica autoreferenziale e dannosa per i cittadini».