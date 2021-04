Nel Modo Giusto: «Ecco come trovare 500mila euro per le imprese e 170mila per la cultura»

Anche quest'anno il gruppo consiliare del movimento politico "Nel Modo Giusto" (Alfonso Russo, Giorgia Preziosa, Mauro Sasso) ha voluto dare il suo contributo di proposte per il Bilancio di Previsione che il Consiglio comunale si appresta ad approvare.

Gli emendamenti presentati sono il risultato di una riflessione sulle priorità per i cittadini biscegliesi. Priorità ai loro bisogni in questo periodo così drammatico destinando risorse attinte da capitoli di spesa che possono vedere per quest'anno un taglio significativo.

Da qui la proposta dell'istituzione di un Fondo delle Imprese per emergenza Covid19 di 516.000 euro da finanziarsi in buona parte con il taglio di spese per incaricihi istituzionali dell'Amministrazione e con la riduzione delle spese previste per manifestazioni ed eventi.

Un altro emendamento riguarda l'istituzione di un Fondo per Cultura, Spettacolo e Sport di 170.000 euro, soldi che possono essere presi tagliando servizi e consulenze per il Comune.

Di seguito il testo della lettera di presentazione degli emendamenti:

"(...) i consiglieri Alfonso Russo, Giorgia Preziosa e Mauro Sasso, in qualità di Consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare "NelModoGiusto", visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale, auspicando la condivisione da parte dell'Amministrazione comunale, contestualmente formula conseguente proposta di approvazione e richiesta di sottoporre gli emendamenti di cui innanzi al parere di regolarità tecnico-contabile ed a quello dell collegio dei Revisori dei Conti e, comunque, chiede sin d'ora di sottoporre ciascun emendamento all'esame del Consiglio comunale, come previsto dal citato regolamento di contabilità.

- Istituzione di un Fondo delle Imprese per emergenza Covid19 di euro 516.000,00 per le attività di ambulanti, ristoratori, acconciatori, palestre, sale per cerimonie, fotografi, istituti di estetica, da finanziarsi con corrispondente riduzione della spesa di cui euro 50.000,00 iscritte sulla U.1.03.02.01.000 relativa a Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione, di euro 100.000,00 dalle risorse complessive iscritte sulla U.1.04.02.05.000, con riduzione di euro 100.000,00 dallo stanziamento fondo di riserva da destinarsi al fondo emergenza Covid, di euro 50.000,00 da finanziarsi con corrispondente riduzione della spesa di cui alla U.1.04.04.01.000, relativo a trasferimenti correnti a istituzioni private per manifestazioni ed eventi, di euro 216.000,00 somme accertate con determina dirigenziale 237/2020 già impegnata con delibera di G.M. n. 97 del 16/03/2021.

- Istituzione di un Fondo per Cultura, Spettacolo e Sport di euro 170.000 di cui euro 50.000,00 iscritte sulla U.1.03.02.01.000 relativa a Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione, di euro 100.000,00 da finanziarsi mediante corrispondente riduzione della spesa di cui alla U.1.03.02.13.000 relativa ai servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente, di euro 20.000,00 da finanziarsi mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'U.1.03.02.10.000 relativa a consulenze".