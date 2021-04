Gelata 8 aprile, danni all'ortofrutta: il sen. Damiani (FI) si attiva presso il Ministero

La maggioranza a Spina: “Frustrazione nel vedere realizzato ciò che non si è fatto in 12 anni"

«Comprendiamo la frustrazione del consigliere Spina nel vedere realizzato ciò che non si è stati in grado di fare (o non si è voluto fare) in dodici anni, ma ciò non dovrebbe comunque sfociare in contraddittori e goffi attacchi, mirati solo al consenso