​Spina: «Utilizzati i fondi degli aiuti covid per gli abusivi sgomberati. Che dirà la Prefettura?»

Durissimo attacco del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina dopo la vicenda dell'occupazione abusiva di alcuni immobili nel centro storico di Bisceglie finita sulla ribalta nazionale per effetto delle ripetute trasmissioni su Rete 4.

Ecco il suo intervento:

«L’ultima intervista di Angarano dopo lo sgombero: 1) ringrazio il dirigente Losapio per aver firmato l’ordinanza di sgombero (lui non ha avuto il coraggio di firmarla?);

2) ringrazio La prefettura della Bat per aver coordinato le operazioni di sgombero dell’immobile comunale;

3) ringrazio le forze dell’ordine per aver eseguito l’ordinanza dell’arch. Losapio;

4) ringrazio i titolari del B&B che ospiterà in futuro i destinatari dello sgombero, a spese dei cittadini e del Comune;

5) ringrazio i dirigenti comunali che hanno trovato le risorse della Regione e dello Stato destinate all’emergenza Covid che verranno, invece, destinate ai buoni pasti delle famiglie destinatarie dello sgombero.

Mi domando: Angarano quando potrà essere ringraziato dai cittadini per un gesto di coraggio o di solidarietà o di generosità verso chi è’ in difficoltà? Non sarebbe stato meglio un’autotassazione di sindaco e assessori, che avevano già preso in giro i cittadini promettendo la restituzione di mezzo stipendio comunale, anziché togliere risorse dal bilancio comunale destinate per legge all’emergenza Covid? Angarano rivolge ringraziamenti e pensieri a tutti, ma un’opera o un aiuto concreto e non a chiacchiere quando?».

E ancora. Dopo la replica della maggioranza (di cui si parla in altro articolo), Spina aggiunge:

«Immagino l’imbarazzo dell’ignara Prefettura quando saprà dell’improprio e illegale utilizzo di fondi per l’emergenza Covid, utilizzati per pagamento albergo e pasti degli occupanti degli immobili. Angarano, l’uomo politico della “dichiarata legalità” (a chiacchiere), delle 18 proroghe dell’appalto dell’igiene urbana, degli appalti a trattativa privata, dei conflitti di interesse nelle assunzioni e nelle scelte urbanistiche, delle bugie clamorose, si tagli lo stipendio insieme agli assessori e paghi le somme promesse agli abusivi! Se non per coscienza civica o per il valore della legalità, lo faccia per non concorrere ad un clamoroso delitto penale».