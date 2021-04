​Vittorio Fata e Rossano Sasso​ hanno costituito il gruppo consiliare del Partito democratico

«I sottoscritti Vittorio Fata e Rossano Sasso, Consiglieri del Comune di Bisceglie, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e dallo Statuto Comunale del nostro Comune, con la presente comunicano la costituzione del gruppo consiliare del Partito Democratico di Bisceglie».

A darne notizia sono gli stessi due Consiglieri comunali che proseguono la nota affermando che: «Intendiamo dare seguito all’incontro tenutosi con la delegazione del PD guidata dal segretario cittadino Bartolo Sasso che, dopo una attenta analisi politico-amministrativa, ci ha invitato a rappresentare nell’assise consiliare il Partito Democratico, cui da tempo abbiamo aderito con la sottoscrizione della tessera. Saremo forza di opposizione netta, decisa, ma costruttiva e senza pregiudizi. Aperti ad un confronto civile nell’esclusivo interesse del bene comune della nostra Città, attraverso un dialogo costante con tutte quelle forze politiche democratiche, riformiste e progressiste e con le associazioni culturali, di volontariato e sportive interessate a costruire insieme a noi equilibri alternativi all’attuale maggioranza.

È nostro obiettivo riprendere un percorso bruscamente interrotto nel 2018 e che ha visto molti nostri amici trovare spazio in liste civiche vista l’assenza della lista del PD. Lavoreremo in sinergia con Bartolo Sasso e l’intero direttivo PD che ringraziamo. Ci rivolgeremo a tutte quelle persone competenti e leali che hanno a cuore le sorti della nostra Bisceglie, certi di poter contare sulla collaborazione dell’on. Francesco Boccia nel solco tracciato dal segretario Enrico Letta. Contribuiremo a rendere il PD forza trainante e motore per una ripartenza delle attività produttive attraverso un tavolo permanente di ascolto delle loro istanze e quindi aperto a contributi di idee, di pensiero e di proposte utili per la crescita e lo sviluppo della nostra Bisceglie».