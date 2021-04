Fitto casa, un milione di euro per i comuni della BAT

"L'incremento con una cifra pari a 5 milioni di euro del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione approvato dalla giunta regionale rappresenta un atto concreto di vicinanza nei confronti delle famiglie in difficoltà. Ai comuni della BAT andrà una cifra pari a 1 milione di euro". Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

"Delle nuove risorse (che si aggiungono ai 23 milioni già stanziati) beneficeranno famiglie in condizione di disagio le quali presentando i requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali, sono state ammesse nelle graduatorie approvate dai Comuni per la concessione dei contributi finalizzati a far fronte al pagamento dei canoni di locazione. In particolare saranno ora coperte le richieste della fascia b".

"Per i comuni della BAT - afferma il consigliere regionale - le cifre saranno così ripartite: Andria 58.333,79; Barletta 263.375,44; Trani 526.339,23; Bisceglie 206.391,64; Canosa di Puglia 12.553,50; Margherita di Savoia 7.506,26; Minervino Murge 516,63; Spinazzola 2.413,76; San Ferdinando 6.888,03; Trinitapoli 7.918,81”

“In un momento di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo - conclude Caracciolo - la Regione è chiamata a manifestare la propra vicinanza ai cittadini più deboli ed a farlo con atti di sostegno concreto e tangibile".