​«Rinvio della questione-sicurezza. Mentre il Medico Angarano discute, il paziente-Bisceglie muore»

«Legalità e sicurezza a Bisceglie: ne parlano le reti televisive nazionali, ma angarano dice: “non è a me”. mentre il paziente muore, i medici (Angarano & c.) discutono».

E' il commento di Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione, all'ennesimo capitolo della presenza di una troupe di Rete 4 in città per occuparsi del caso dell'occupazione abusiva degli immobili comunali.

«L'altra sera - scrive Spina - Angarano, in Consiglio comunale, ha avuto l’occasione di ricompattare la maggiorana con l’opposizione, che aveva chiesto di convocare una conferenza di servizi sulla sicurezza in tempi brevi. Piuttosto che dare risposte immediate ai cittadini e alla stampa nazionale sulla urgente questione sicurezza e ordine pubblico a Bisceglie, Angarano ha preferito respingere la mozione originaria dell’opposizione e allungare i tempi, “gettando la palla in tribuna”. Ho chiesto ad Angarano, quale massima autorità di P.S., di intervenire immediatamente sulla attualissima questione sicurezza, per la quale Bisceglie è diventata un simbolo di illegalità a livello nazionale (Retequattro soprattutto). Ma mentre il paziente muore, i medici discutono».