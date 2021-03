​«Caro Pedone, te la potevi risparmiare. Sei stato al mio fianco per 10 anni»

Non si è fatta attendere la replica di Francesco Spina alle affermazioni del Consigliere comunale di maggioranza Pierpaolo Pedone.

«Pierpaolo, ti prego sei più bugiardo di Angarano? Sei stato consigliere di maggioranza dal 2006 al 2016 per 10 anni a mio sostegno. Non accettai il ricatto dell’assessorato che volevi per forza e preferisti passare all’opposizione quando il mio terzo mandato stava terminando con gli svoltisti. Parlano i fatti, ora non avere incubi. La politica è confronto sulle cose che ciascuno fa. Dopo tant anni di politica (15) gli elettori valuteranno se sei un bugiardo e voltagabbana politico o se hai detto la verità. Questa battuta dei due anni prima te la potevi evitare».