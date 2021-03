«Lasciai l'Amministrazione Spina ben due anni e mezzo prima della fine del mandato»

“Ripetutamente chiamato in causa dal consigliere Spina, è doverosa da parte mia una precisazione per ripristinare la verità dei fatti che come sempre cerca di distorcere. Costui dimentica che lasciai la sua maggioranza ben due anni e mezzo prima della scadenza del mandato perché non condividevo più la sua azione amministrativa totalmente distante dalle esigenze dei cittadini e da una visione lungimirante del futuro della Città. Benché sarebbe stato molto più semplice conservare un posto al sole in maggioranza, andai all'opposizione e contribuì così ad avviare un percorso politico alternativo nel quale oggi coerentemente mi ritrovo. Ancora oggi Spina tenta di buttarla in caciara alludendo a chissà quali tradimenti o incoerenze politiche, delle quali peraltro è massimo esperto, ma il mio percorso è stato lineare, chiaro e trasparente. Prendo atto, invece, che al di là del solito ritornello che sa tanto di tentativo di buttare la palla dall'altra parte, non ha risposto a nulla nel merito delle osservazioni dei consiglieri di maggioranza che lo inchiodano senza appello alle sue responsabilità. Tanto dovevo per amore di verità e chiarezza, precisando altresì che non intendo replicare oltre alle sue sterili e pretestuose accuse che credo poco interessino ai cittadini in questo momento delicato, in cui occorre dare risposte con i fatti e non soffermandosi sulle chiacchiere di chi è in perenne campagna elettorale". Lo dichiara Pierpaolo Pedone, Vice Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani e Consigliere Comunale di Bisceglie.