​«Che male hanno fatto i biscegliesi per avere un Sindaco carico a chiacchiere?»

«Commercianti e attività produttive presi in giro per l’ennesima volta: nessun sostegno nel bilancio approvato in giunta, solo lacrime e sangue per i cittadini».

E' quanto si legge nella nota a firma del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che torna a contestare le dichiarazioni pubbliche del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano al termine dell'incontro con le categorie colpite dalla pandemia.

«Dopo tre anni - scrive Spina -, Angarano rinnova le “cambiali protestate” verso i commercianti, le attività produttive e i cittadini. Ancora impegni e le solite parole: “faremo, “vedremo”, “ci impegneremo”, “sosterremo” ecc. Nessuno di quelli che gli stanno vicino osano risvegliarlo e ricordargli che il suo mandato si avvia alla fase finale e che nessuno lo sosterrà per una sua eventuale ricandidatura. Ancora una volta soltanto chiacchiere, bugie e prese in giro della buona fede dei cittadini che gli hanno creduto. Qualche giorno fa, in giunta, ha approvato la sua manovra di bilancio. Lacrime e sangue per i cittadini: aumenti di tasse e tariffe e, soprattutto, nessun sostegno nel bilancio per commercianti e attività produttive.

A Bisceglie, dopo 20 anni di grandi amministrazioni, poteva capitare un sindaco incapace; ma che peccato hanno commesso i biscegliesi per meritarsi un sindaco oltre che incapace anche “carico a chiacchiere"? Angarano, un pizzico di onestà intellettuale, almeno in questo momento di clamoroso fallimento delle politiche locali in ogni campo (dalle misure anti Covid al resto), i biscegliesi lo meritavano o no da colui che è stato premiato per rappresentare la città?».