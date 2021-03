Pesca sostenibile, tre progetti della Bat ammessi a finanziamento. A Bisceglie 479mila euro

"I progetti di promozione della pesca sostenibile presentati dai comuni di Barletta, Bisceglie e Margherita di Savoia sono stati ammessi a finanziamento dalla Regione nell'ambito del programma relativo al fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca. Ai tre comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani andranno circa 2 milioni di euro". Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



"I progetti presentati dai comuni della BAT - afferma Caracciolo - rientrano nel solco della promozione della pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze. Degli 8.969.969,42 di euro di finanziamento disponibili, 688.265,87 saranno destinati al progetto presentato dal comune di Barletta, 479.450,60 andranno al progetto presentato dal comune di Bisceglie e 655.583,10 a quello presentato dal comune di Margherita di Savoia".



"Il finanziamento ottenuto - conclude il presidente del gruppo PD - favorirà una migliore fruibilità delle strutture per la pesca ed allo stesso tempo garantirà evidenti benefici dal punto di vista ambientale”.