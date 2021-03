​La Rossa: «Rimpasto? un lampo di genio da parte del Sindaco​. Alla faccia del bicarbonato​»

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Pierino La Rossa, Consigliere comunale Psi degli Anni '80 e '90. E' stato assessore alla Pubblica istruzione e Cultura nella Giunta presieduta dal Sindaco Francesco Contó nei primi Anni '90. Ha ricoperto anche l'incarico di Vicesindaco.

Ecco il testo con le sue riflessioni sull'ultimo rimpasto di giunta comunale:

«Una brillante operazione di “svolta” a Palazzo San Domenico. Rimpasto della Giunta Municipale per il rilancio dell’attività amministrativa. Finalmente un lampo di genio da parte del Sindaco ed un cambio di metodo rispetto al passato, all’insegna della “svolta”. In assoluta discontinuità con la vecchia politica e nella piena osservazione della legge sulle “pari opportunità” e sulla presenza delle “quote rosa”.

Mi aspettavo un salto di qualità ed un ulteriore passo in avanti nella trattazione del problema di genere.

Il Sindaco Angarano, “in piena condivisione con le forze politiche della coalizione”, solleva dall’incarico due Assessori di sesso femminile e le sostituisce con altre due donne. Una soluzione più vecchia della tanto vituperata “vecchia politica”. Che assurdità. Vuoi vedere che i problemi dell’Amministrazione in carica sono stati procurati dalle due rimosse?

Ma Angarano ci ha abituato ormai a decisioni salomoniche e di grande fiuto politico, all’avanguardia nel panorama politico, a scelte rivoluzionarie. Una novità unica e di alto profilo che non trova pari in altre realtà politico – istituzionali.

Una domanda in proposito, però, viene spontanea.

Perché il Sindaco ha preferito la sostituzione al femminile e non al maschile? Sarebbe stato di maggiore interesse e novità constatare l’avvicendamento di due maschi con altre due Assessori donne. Avremmo avuto in giunta la parità generi, metà donne e metà maschi. Ma evidentemente Angarano ha una visione “maschilista” della vita politica. Non crede molto nelle donne e non le dà spazio. Lo si è visto, tra l’altro, a conferma, in occasione delle nomine fatte negli Enti Comunali (vedi Approdi ed altri), dove non si è parlato al femminile.

Penso, in ogni caso, che i cittadini abbiano diritto a sapere quale sia il criterio con cui il Sindaco procede all’individuazione, alla scelta dei suoi Assessori, se in base alla loro competenza, se per simpatia od amicizia personali, oppure per calcoli politici di parte, cioè di convenienza. Era questa la “svolta” da lui promessa? Alla faccia del bicarbonato, avrebbe detto Totò! Continuare con la logica dello “usa e getta” non gli fa certamente onore e, comunque, leale, offende la dignità delle persone e la loro dimensione umana. Sarebbe bello se il Sindaco si aprisse alla Città e cominciasse a pensare, oltre che alla questione di genere, anche a quella di “merito”. Per tanto non ci ha ancora detto per quale ragione ha “scaricato” la Signora Acquaviva e Sette, posto che, a suo dire, le stesse “hanno lavorato con grande impegno e dedizione per l’interesse pubblico”.

E allora dov’è il problema?

Non si gioca con la pelle degli altri. Togliere le anzidette in maniera sbrigativa ed indolore, proprio quando le due ex Assessori avevano maturato una certa esperienza nei Settori loro assegnati, a mio avviso è una caduta di stile sul piano etico ed è penoso. Nell’esprimere, pertanto, alle Signore in parola la mia più convinta e sincera solidarietà, rivolgo gli auguri di buon lavoro alle subentrate nuove Assessori che conosco, e come sanno, hanno la mia stima ed amicizia».