​On. Galantino: «Quelle di Trani e Altamura siano ricomprese nel progetto "Caserme Verdi"»

La Difesa ha avviato uno studio volto allo sviluppo capacitivo e al finanziamento dei «Grandi Progetti Infrastrutturali della Difesa», tra i quali va annoverato anche il progetto "Caserme Verdi" dell'Esercito italiano che prevede, nella sua fase iniziale, il coinvolgimento di 28 Caserme e che verrà esteso anche ad altre caserme.



L'obiettivo da conseguire è quello di disporre di strutture in linea con le nuove esigenze operative e quindi idonee ad accrescere l'operatività dello strumento militare attraverso la realizzazione di basi militari di nuova generazione che risultino efficienti, funzionali, ispirate a nuovi standard qualitativi e siano realizzate secondo criteri atti a garantire un basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione.



Le caserme "Lolli Ghetti" di Trani e "Trizio" di Altamura, sebbene, attualmente, non ricomprese tra gli immobili interessati dal progetto "Caserme Verdi", sono infrastrutture ritenute comunque strategiche per la Forza Armata e il progetto "Caserme Verdi" sarà progressivamente esteso a tutte le infrastrutture strategiche dell'Esercito ivi incluse le caserme in argomento.



Con i colleghi di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda e Wanda Ferro in Commissione Difesa monitoreremo l’operato del Governo affinché questa opportunità possa trasformarsi presto in atto concreto.